"Nós temos uma situação que, do ponto de vista do equilíbrio das nossas contas, continua a ser frágil e isso tem depois consequências e estamos mais expostos a movimentos de subidas de taxas de juro, e isso é, de facto, um problema para Portugal", disse o presidente da IL, Rui Rocha.

Falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas à margem da cimeira do grupo parlamentar Renovar a Europa, a anteceder Conselho Europeu, apontou que, "para o bem ou para o mal, a capacidade de Portugal influenciar a política de taxas do BCE é relativamente reduzida".

"Agora há uma coisa que nós temos capacidade de influenciar internamente, que é a questão dos impostos", referiu Rui Rocha.

"Nós temos superado recordes de tributação, nomeadamente rendimentos sobre o trabalho, continuamos a ter um Governo que arrecada recordes também em termos de impostos e os portugueses estão com problemas. [...] As poupanças estão a ser retiradas, a um ritmo muito assinalável, da banca e o saco de compras dos portugueses chega sai do supermercado cada vez mais vazio e entretanto, temos Estado com arrecadação de impostos recordes, e é aqui sim é onde nós podemos atuar", frisou o líder da bancada liberal.

Rui Rocha insistiu que é "onde o país tem capacidade de atuação direta e, portanto, é uma urgência nacional que a carga fiscal, nomeadamente a carga fiscal sobre o trabalho, seja reduzida".

"É isso que a Iniciativa Liberal tem defendido e é isso que continuaremos a defender com muita veemência porque não faz sentido que haja cada vez mais dinheiro nos cofres do Estado e cada vez menos dinheiro nos bolsos dos portugueses", adiantou.

Em causa está o diagnóstico feito pela presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, na abertura do Fórum BCE, que terminou na quarta-feira em Sintra, quando alertou que o processo inflacionista se está a tornar mais persistente e sinalizou que as taxas se deverão manter altas, descartando que, num futuro próximo, o banco central declare que a taxa máxima foi atingida.

A presidente do BCE também alertou para o impacto que a subida das margens das empresas teve na inflação, referindo que os aumentos salariais também estão a pressionar os preços.

