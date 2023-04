"A central de comunicação do PS já nem consegue sintonizar os ministros na mesma narrativa", comentou Rui Rocha, na sua conta na rede social Twitter, depois de indicar que "primeiro, o Governo recusou enviar um parecer à comissão de inquérito à TAP, depois, Ana Catarina Mendes assumiu a existência do parecer" e "agora, Fernando Medina afirma que o dito parecer nunca existiu".

O líder da IL pergunta "qual dos ministros está a mentir" e "qual é o parecer de António Costa sobre este festival de incoerência e total desrespeito pela Assembleia da República".

O ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou hoje não haver "nenhum parecer adicional" a fundamentar a demissão do 'chairman' e da presidente da comissão executiva (CEO) da TAP além do que resulta do relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF).

"Não há nenhum parecer, a ideia que se criou de que haveria um parecer... não há nenhum parecer adicional àquilo que é a base da justificação da demissão, que é mais do que suficiente para quem a leu, relativamente ao parecer da Inspeção Geral de Finanças", referiu Fernando Medina, que está a ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças no âmbito do Programa de Estabilidade (PE) 2023-2027.

