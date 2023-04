"Saio daqui convencido de que o PS está numa dinâmica de destruição da sua própria solução. O primeiro-ministro está com tempos muito curtos, está em constante campanha eleitoral, constantemente a apresentar medidas porque sente que o país lhe está a fugir", disse aos jornalistas Rui Rocha no final de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Para o presidente da IL, a maioria absoluta "já não resolve os problemas do país de todo" e apenas permite a António Costa "ter a tentação de continuar agarrado ao poder sem que isso contribua beneficamente para o país".

"António Costa está-se a encarregar de esgotar a sua própria solução política", acusou, reiterando que "é nociva a continuidade desta solução política".

Rui Rocha criticou ainda "um primeiro-ministro completamente focado para dentro do seu próprio partido, a falar para dentro do seu partido, sem opções, sem soluções para o país".

"Aquilo que eu disse ao senhor Presidente da República é que a Iniciativa Liberal faz parte da solução. Uma solução não de mudar um Governo por mudar para que tudo continue na mesma, mas porque é preciso mudar o país e é preciso mudar este cenário de estagnação", referiu, considerando que a responsabilidade dos liberais neste momento é apresentar soluções e propostas aos portugueses.

Questionado sobre eventuais entendimentos pós-eleitorais, o líder da IL afirmou que tem "sido muito claro" e que isso o dispensa "de estar sucessivamente a repetir seja o que for relativamente a isso".

"A IL foi muito clara com quem se entende e com quem não se entende e portanto isso liberta a IL para discutir o futuro do país e portanto eu não tenho necessidade de estar sistematicamente a responder a isso porque já fui muito claro", enfatizou.

Rui Rocha sempre recusou integrar qualquer solução governativa que envolva o Chega.

Para o presidente liberal, "há uma decadência evidente das instituições", sendo urgente "valorizar o esforço, o sucesso e o trabalho" e compensar devidamente quem trabalha em Portugal.

"É preciso, de uma vez por todas, começar a dizer: deixem os portugueses trabalhar e o PS não tem feito isso, tem impedido que os portugueses possam trabalhar, possam realizar-se, possam crescer com o país", criticou.

O presidente da IL pediu, no início de março, esta audiência ao Presidente da República sobre a ausência de voto antecipado em mobilidade nas regionais da Madeira.

Rui Rocha fez-se acompanhar dos vice-presidentes Ana Martins e Bernardo Blanco e do presidente do Conselho Nacional, Nuno Santos Fernandes.

JF // JPS

Lusa/fim