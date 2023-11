Em entrevista à Lusa, Tolga Öncü, Retail Operation Manager (diretor geral para o retalho) do Ingka Group, que detém a Ikea, disse que, no ano fiscal terminado em agosto, o investimento da Ikea em Portugal ascendeu a 65 milhões de euros, com cerca de 60 milhões de euros previstos para este ano, numa altura em que a empresa pretende avançar com a abertura de mais espaços de encomenda e recolha em Portugal.

Este ano foi "fantástico para a Ikea e para Portugal", destacou, garantindo que a empresa tem um grande "enfoque no segmento da arrumação".

"Em Portugal, a equipa conseguiu um crescimento de mais 11%, que é quase o dobro da média mundial", referiu, indicando que "são várias as razões pelas quais Portugal se destaca".

"Muitos dos melhores exemplos a nível mundial estão a ser desenvolvidos em Portugal e, depois, estamos a copiá-los para todo o mundo", referiu.

Questionado sobre a evolução do mercado nacional desde a entrada do grupo em Portugal, Tolga Öncü salientou o aumento da quota de mercado do grupo, realçando ainda "que todo o setor de mobiliário doméstico se tornou maior" no mercado nacional.

"Se isso se deve apenas à Ikea, não saberia responder", disse, acrescentando acreditar que a empresa "tem contribuído em grande medida para aumentar o interesse pelo mobiliário doméstico".

Segundo o responsável, entre os planos para o mercado nacional conta-se a reestruturação do espaço da loja de Loures.

"Estamos a investir em automação para dar à loja a possibilidade de fazer o negócio de encomendas para todo o Portugal", referiu, explicando que, atualmente, estão dependentes dos armazéns em Espanha.

"Em vez de construir um novo armazém em Portugal podemos utilizar uma das nossas grandes lojas e transformá-la", indicou, salientando que este é um "dos projetos mais interessantes em Portugal" para o grupo.

A Ikea Portugal registou, no ano fiscal de 2023 (entre setembro de 2022 e agosto deste ano) vendas de 611 milhões de euros, um aumento de 10,8%, face ao ano anterior.

No mesmo período, o grupo Ingka, que detém a Ikea, a nível global, verificou um crescimento de 5,7% (total de 41,7 mil milhões de euros).

Em Portugal, a Ikea conta com 2.800 colaboradores.

