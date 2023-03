Num comunicado, o IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública precisa que as OT a serem leiloadas hoje são as "OT 1,65% 16jul2032" e as "OT 0,9% 12out2035" com maturidades em 16 julho 2032 (cerca de nove anos) e em 12 de outubro de 2035 (cerca de 12 anos).

Em 08 de fevereiro, Portugal colocou 1.000 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT), montante máximo indicativo, a 10 anos à taxa de juro de 3,172%, inferior à do anterior leilão comparável realizado em outubro do ano passado, com a procura a atingir 2.335 milhões de euros, 2,34 vezes o montante colocado.

Já neste ano, em 05 de janeiro, Portugal colocou na primeira venda sindicada 3.000 milhões de euros em Obrigações do Tesouro com vencimento em 18 de junho de 2038 (cerca de 15 anos) à taxa de juro de 3,689%, de acordo com o IGCP. A procura superou 17.900 milhões de euros, quase 5,9 vezes o montante colocado, referiu o IGCP.

