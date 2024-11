Segundo a página do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública na agência Bloomberg, em "OT 2,875% - 20Out2034" (cerca de 10 anos) foram colocados 577 milhões de euros à taxa de 2,851%, inferior à de 3,075% verificada no anterior leilão comparável em 08 de maio.

A procura atingiu 1.170 milhões de euros, 2,03 vezes o montante colocado.

Em "OT 4,1% - 15Fev2045" (cerca de 20 anos) o IGCP colocou 432 milhões de euros à taxa de 3,304%, também inferior à de 3,433% verificada no anterior leilão comparável em 10 de abril. Neste prazo a procura cifrou-se hoje em 932 milhões de euros, 2,16 vezes o montante colocado.

No anterior leilão comparável de OT a 10 anos, em 08 de maio, o IGCP colocou 405 milhões de euros em OT à taxa de 3,075% e a procura cifrou-se em 736 milhões de euros, 1,82 vezes o montante colocado.

Com vencimento em 15 de fevereiro de 2045 (cerca de 20 anos), no anterior leilão comparável, em 10 de abril, o IGCP colocou 529 milhões de euros a 3,433%, tendo a procura atingido 667 milhões de euros, 1,26 vezes o montante colocado.

O IGCP tinha anunciado para hoje a realização de dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT) com maturidades de cerca de 10 e 20 anos, com um montante indicativo global entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.

MC // MSF

Lusa/Fim