IGCP coloca 1.001 ME em dívida a cerca de sete e 18 anos

O IGCP colocou hoje 1.001 milhões de euros, abaixo do montante máximo indicativo, em Obrigações do Tesouro (OT) com maturidades de cerca de sete e 18 anos respetivamente às taxas de 2,645% e 3,262%.