Na nota, publicada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa informou que "o aumento do seu capital social de 36.000.000,00 euros para 46.000.000,00 euros, com a emissão de 10.000.000 novas ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de 1 Euro, com o valor de emissão e preço de subscrição unitário de 4,00 euros (o que inclui um ágio de 3 euros por nova ação), com subscrição reservada a acionistas no exercício dos respetivos direitos legais de preferência e demais investidores que adquiriram direitos de subscrição, foi registado, na presente data".

"Deste modo, o capital social da Ibersol é atualmente de 46.000.000,00 euros, representado por 46.000.000 ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de 1 euro", indicou, adiantando que se prevê "que as novas ações sejam admitidas à negociação no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon no próximo dia 19 de novembro de 2021" e que, "com a admissão à negociação, as novas ações serão fungíveis com as demais ações representativas do capital social da Ibersol".

A procura durante a emissão de ações da Ibersol, no âmbito de um aumento de capital, atingiu os 146%, tendo a empresa cumprido a meta de encaixar 40 milhões de euros, indicou o grupo em comunicado ao mercado, no dia 15 de novembro.

Na nota, publicada na CMVM, a empresa indicou que "no exercício de direitos de subscrição foram objeto de subscrição proporcional 9.843.664 novas ações, representativas de cerca de 98,44% do total de ações a emitir no âmbito da presente oferta, tendo ficado disponíveis para rateio 156.336 novas ações".

Além disso, indicou a Ibersol, "os pedidos suplementares de novas ações sujeitos a rateio totalizaram 4.725.148 ações, excedendo cerca de 29 vezes a quantidade disponível para o efeito".

"Deste modo, a procura total registada no presente aumento de capital representou cerca de 146% do montante da oferta", salientou a empresa, concluindo que "o aumento de capital foi assim totalmente subscrito correspondendo a um encaixe financeiro de 40.000.000 euros".

O grupo explicou, no mês passado, que resolveu lançar a oferta tendo em conta a deterioração dos seus resultados.

"A Ibersol registou no primeiro semestre de 2021, resultados líquidos no montante de -22,9 milhões de euros, o que deteriorou o património líquido de uma forma substancial", lê-se no prospeto da oferta.

"Assim, tendo em consideração o atual nível de endividamento e a substancial redução dos capitais próprios do grupo, o encaixe a obter com a oferta visa manter o nível de dívida bancária por si contraída e melhorar a estrutura de capitais", salientou a empresa, que pretende obter "liquidez, capacidade de financiamento por via da melhoria do seu perfil creditício e os meios necessários para concretizar as suas linhas de orientação estratégica".

A empresa atua na área alimentar, explorando várias marcas como a KFC, Burger King, Pizza Hut ou Taco Bell.

