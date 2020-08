Quem decidir trocar o seu automóvel por um novo Ioniq, a Hyundai oferece uma valorização de 4.000€.

Querendo reforçar o seu compromisso com a mobilidade elétrica, apoiando a transição para a Eco Mobilidade, a Hyundai lançou esta campanha ousada que é válida para toda a gama Hyundai Ioniq, até 31 de agosto de 2020.

O que tem de fazer? Levar o seu automóvel antigo e trocá-lo por um Hyundai Ioniq em qualquer das três vertentes oferecidas: híbrido, híbrido Plug In e elétrico. Esta campanha enquadra-se no compromisso da Hyundai Portugal com a Eco Mobilidade, através do projeto “Blue. The Future is Hyundai”.

Dizer que esta campanha de valorização adicional da retoma na compra do Hyundai Ioniq é válida, exclusivamente, para clientes particulares e acumulável com a oferta de 7 anos de garantia sem limite de quilómetros. As baterias também têm garantia de 8 anos ou 200 mil quilómetros.

Se quiser conhecer melhor o Hyundai Ioniq clique aqui e leia o ensaio do AUTOMAIS ao modelo elétrico.