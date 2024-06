Em maio, o território contava com 143 estabelecimentos hoteleiros, mais 13 do que no mesmo período do ano passado, a disponibilizar 47 mil quartos, de acordo com um comunicado da Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

No mês em análise, a taxa de ocupação média dos quartos de hóspedes dos estabelecimentos hoteleiros fixou-se em 83,6%, subindo 4,9 pontos percentuais, em termos anuais, indica-se na mesma nota.

Do total de 1.196.000 hóspedes, 870 mil chegaram da China continental, mais 9,7%, em termos anuais, e 164 mil de Hong Kong, uma descida de 17,4%. Já o número de hóspedes internacionais (88 mil) subiu 66,1%.

Entre janeiro e maio de 2024, os estabelecimentos hoteleiros do território hospedaram 6,13 milhões de pessoas, mais 25%, face a idêntico período de 2023.

A região administrativa especial chinesa recebeu quase 14,2 milhões de visitantes durante esse período, uma subida de 50,2% em termos anuais, segundo dados da DSEC.

CAD (VQ) // VM

Lusa/Fim