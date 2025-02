Em janeiro de 2024, os estabelecimentos hoteleiros do território tinham fixado um novo recorde, ao acolherem mais de 1,32 milhões de hóspedes, o número mais elevado de sempre para o primeiro mês do ano.

A queda de janeiro deste ano deve-se "à redução do número de hóspedes nos hotéis de 5 estrelas", de acordo com um comunicado da Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

No final do mês em análise, a região semiautónoma chinesa contava com 147 estabelecimentos hoteleiros, mais seis do que no mesmo período do ano passado, a disponibilizar 43 mil quartos (- 7%), refere a DSEC.

A taxa de ocupação média dos quartos de hóspedes dos estabelecimentos hoteleiros, em janeiro, fixou-se em 89,8%, subindo 3,9 pontos percentuais, em termos anuais, indica-se na mesma nota.

Em 2024, os estabelecimentos hoteleiros de Macau acolheram mais de 14,4 milhões de hóspedes em 2024, estabelecendo um novo recorde histórico. O anterior recorde, 14,1 milhões de hóspedes, tinha sido fixado em 2019, antes da pandemia de covid-19, num ano que Macau terminou com apenas 38.300 quartos em 122 estabelecimentos hoteleiros.

CAD (VQ) // SB

Lusa/Fim