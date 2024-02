De acordo com os dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), os 30,0 milhões de hóspedes e 77,2 milhões de dormidas contabilizados em 2023 ficam 10,7% e 10,0% acima, respetivamente, dos níveis de 2019.

Comparando com 2019, o Algarve foi a exceção, já que foi a única região a não atingir os níveis pré-pandemia, com um decréscimo de 2,5% do número de dormidas.

Pelo contrário, os maiores crescimentos foram observados na Região Autónoma da Madeira (+23,4%), Norte (+22,8%), Região Autónoma dos Açores (+18,1%) e Alentejo (+14,8%).

