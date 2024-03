A campanha promovida pela organização internacional WWF - World Wide Fund for Nature (Fundo Mundial para a Natureza) assinala-se a 23 de março em todo o mundo, entre as 20:30 e as 21:30 locais, e tem levado cidadãos, empresas, municípios e organizações de todo o mundo a desligar luzes e aparelhos eletrónicos não-essenciais, visando um planeta mais sustentável.

A iniciativa nasceu 2007, em Sidney, na Austrália, quando 2,2 milhões de pessoas e mais de 2.000 empresas apagaram as luzes por uma hora, como um momento simbólico de reflexão e sensibilização para a necessidade da proteção do planeta e de reduzir o impacto da sua atividade no ambiente.

"Desliga-te e dedica uma hora para ao planeta. No dia 23 de março, dedica 60 minutos a fazer algo positivo pelo nosso planeta. É assim tão simples", escreve a WWF Portugal na sua página da Internet.

A organização não-governamental dá exemplos de ações positivas: "Seja a recolher lixo num parque, preparar o jantar com ingredientes sustentáveis, plantar uma árvore ou reunir os teus amigos para um evento da Hora do Planeta, qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode participar da maior Hora pelo Planeta".

Algumas autarquias também costumam participar com o tradicional desligar de luzes de ruas, monumentos e edifícios públicos, ou organizando atividades ambientais, como workshops eco-friendly, jantares comunitários sustentáveis ou passeios de bicicleta.

Além dos municípios e de pessoas a título particular, também empresas e organizações contribuem de diferentes formas para a Hora do Planeta.

O Fórum Algarve anunciou que vai associar-se à Hora do Planeta, desligando parcialmente a iluminação do centro comercial, entre as 20:30 e as 21:30 de sábado, "salvaguardando sempre a segurança e o conforto dos seus visitantes e do espaço".

Também a agência Lusa vai aderir à campanha, desligando "à hora marcada" as luzes do edifício sede, do parque de estacionamento e do logótipo, e convidou os trabalhadores a associarem-se à iniciativa desligando as luzes de suas casas durante uma hora.

VP // CMP

Lusa/fim