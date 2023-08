De acordo com um comunicado, o anúncio foi feito pelo embaixador chinês na Guiné-Bissau, Guo Ce, na quarta-feira, durante um encontro com o novo ministro do Comércio guineense, Jamel João Handem.

O diplomata disse esperar que a Exposição Internacional de Importação da China (CIIE, na sigla em inglês) pode "construir uma ponte para que os produtos característicos da Guiné-Bissau entrem no mercado chinês.

Guo Ce apelou à cooperação bilateral não só na exportação de castanha de caju guineense para a China, mas também na formação de recursos humanos na área comercial.

Segundo o comunicado, Jamel João Handem agradeceu o convite chinês para participar na CIIE e "os esforços de promoção" das exportações de castanha de caju da Guiné-Bissau para a China.

O país também já tinha levado a castanha de caju e outros produtos para a Exposição Económica e Comercial China-África, que aconteceu em Changsha, capital da província de Hunan, no centro da China, de 19 de junho a 02 de julho.

A Índia é a principal compradora da castanha da Guiné-Bissau, mas, nos últimos anos, empresários do Vietname e da China também têm comprado a castanha guineense, embora em poucas quantidades.

Em abril, a imprensa guineense noticiou uma intenção da embaixada da China em Bissau segundo a qual empresários chineses estariam interessados em comprar "mais de 30 toneladas" de castanha de caju.

Isto numa altura em que a Guiné-Bissau ainda tinha pelo menos 30 mil toneladas de castanha de caju colhida em 2022 por exportar, "devido às dificuldades logísticas e da própria conjuntura do mercado internacional", disse à Lusa uma fonte do Ministério do Comércio.

A edição deste ano da CIIE está marcada para a capital financeira chinesa, Xangai, no leste do país, entre 05 e 10 novembro, e irá acontecer em formato totalmente presencial, pela primeira vez desde o início da pandemia de covid-19.

A China anunciou em dezembro o cancelamento da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos de rigorosas restrições no âmbito da política 'zero covid', que incluíram a quase total suspensão da emissão de vistos de negócios.

