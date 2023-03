"Se tudo correr bem no dia 26 de março vamos dar início à operação de cartografia que terá a duração de 10 meses. Estamos em fase de preparação", afirmou Roberto Vieira.

"O recenseamento é a maior operação do Instituto Nacional de Estatística, que permite ao país saber quantos somos e como somos", salientou o diretor-geral do INE, que falava durante o início de uma formação para capacitar os funcionários em gestão de dados.

A formação, financiada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e executada pela 'Innovations For Proverty Action', organização internacional que trabalha para reduzir a pobreza no mundo, visa capacitar os funcionários do INE da Guiné-Bissau para a gestão de dados com eficácia e de forma digitalizada.

O representante do PNUD na Guiné-Bissau, Tjark Marten Egenhoff, salientou a necessidade de reforçar a importância das estatísticas nacionais.

"As estatísticas não são criadas para estar no INE, mas para uso da cidadania, das autoridades e decisores políticos para tomarem decisões com base em evidências", disse Tjark Marten Egenhoff, destacando, nesse sentido, a importância do fortalecimento institucional do INE.

