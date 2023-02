"Há uma dispersão enorme de leis e achamos por bem juntar todas as obrigações", afirmou à Lusa o ministro do Turismo guineense, Fernando Vaz

O ministro explicou que, no guia, constam "todos os passos que o investidor deve dar" relativo à aquisição de propriedade, mas também o código de investimento estrangeiro, que "dá bastantes benesses aos investidores e que muitos não beneficiam".

"O guia traz todos os passos para facilitar o investimento", disse Fernando Vaz, salientando que "vai atenuar a pesada burocracia existente no país".

A cerimónia de apresentação do guia, que foi feito com o apoio do Programa das Nações Unidas de Apoio ao Desenvolvimento, decorreu numa unidade hoteleira de Bissau e contou com a participação de membros do Governo, corpo diplomático e operadores turísticos.

Em representação do PNUD, Christopher Lilyblad disse que o turismo pode ser um motor para o desenvolvimento "sustentável e inclusivo" do país e que a agência da ONU está também a criar um quadro integrado nacional de financiamento no âmbito da Economia Azul.

O guia pode ser adquirido gratuitamente no Ministério do Turismo, no Palácio do Governo, e nos balcões de turismo, situados no aeroporto internacional Osvaldo Vieira e no porto cais, em Bissau.

