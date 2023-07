"A delegação da Guiné-Bissau veio a São Petersburgo com o seu trabalho de casa feito. Priorizamos linhas de cooperação com a Rússia, claramente em três setores cruciais para o desenvolvimento da Guiné-Bissau, nomeadamente educação, juventude e desporto, exploração de recursos naturais, em particular os recursos energéticos e a infraestruturação do setor das pescas", disse Umaro Sissoco Embaló.

O chefe de Estado guineense discursava no segundo dia da II Cimeira Rússia-África, que decorre em São Petersburgo, sob o lema "Em prol da Paz, Segurança e Desenvolvimento".

Num curto discurso, Umaro Sissoco Embaló salientou também que a "articulação bilateral" com a Rússia fica a "cargo do Governo da Guiné-Bissau".

"Mas também vai depender das instâncias multilaterais decorrentes do Plano de Ação do Fórum de Cooperação Rússia-África a responsabilidade última de explorar todas as potencialidades dos respetivos de cooperação", salientou.

Umaro Sissoco Embaló chegou à Rússia na quarta-feira.

