Valência, Espanha, 19 nov 2021 (Lusa) -- O diretor internacional do Guia Michelin considerou hoje que a covid-19 obrigou os restaurantes a adaptarem-se e a inovarem perante os constrangimentos causados pela pandemia, enquanto os clientes estão "mais ansiosos que nunca" por regressar.

"Definitivamente, 2020 e 2021 têm sido anos muito desafiantes para toda a indústria da restauração, mas a maioria dos restaurantes conseguiu resistir bem à tempestade", comentou Gwendal Poullennec, em entrevista à Lusa em Valência, cidade espanhola que acolheu este ano a gala de apresentação do Guia Michelin Espanha e Portugal 2022.

O responsável do Guia Michelin considerou "bastante impressionante" a "resiliência, a criatividade, a forma como [os chefes de cozinha] se adaptaram à situação, sendo muito mais flexíveis na forma como operam os seus próprios restaurantes e no que oferecem aos clientes".

Um restaurante pode, por exemplo, ter simplificado o menu, "mas sem comprometer a qualidade da experiência que oferece aos clientes".

Por outro lado, destacou, "o cliente está agora mais ansioso que nunca por ir a restaurantes", o que se nota na dificuldade de reservar mesa em muitos locais.

A própria Michelin e os inspetores do guia também tiveram de adaptar-se às novas circunstâncias.

"Mudámos o planeamento para nos adaptarmos, para garantirmos que estamos no terreno todos os dias, para sermos realmente o mais flexíveis possível, para sermos capazes de avaliar com justiça os restaurantes, mas também para reconhecer todas as novas aberturas e todos os novos projetos", comentou Gwendal Poullennec.

"Apesar da covid-19, continuamos a destacar todos os talentos da indústria, dando particular destaque aos novos talentos, continuando a descobrir novos lugares e a partilhar endereços com a comunidade de amantes de comida", acrescentou, salientando que essa é "a forma mais eficaz de apoiar a recuperação" deste setor.

O Guia Michelin também tem apostado no digital, outra consequência da pandemia.

"Todo o guia é totalmente digital e graças a isso podemos estar atualizados em permanência", salientou.

Apesar de o guia ser ibérico, na internet Portugal e Espanha têm espaços diferenciados, com as referências escritas em português, destacou.

A transmissão online da gala anual de apresentação do guia, desde o ano passado, fez também alargar o público que assiste ao evento.

"Temos cada vez mais pessoas a seguir-nos e dispostas a saber quando algo está a acontecer dentro da indústria da restauração", destacou.

