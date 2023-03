"Oportunamente, faremos a apresentação do nosso candidato num grande evento (...) A nossa proposta, que vocês já conhecem, é Juan Guaidó, mas fá-la-emos, é claro, mais tarde, em ambiente de campanha, festivo, alegre, de forma a ganhar as primárias de 22 de outubro", declarou numa conferência de imprensa o ex-deputado Freddy Superlano, membro da direção do partido Vontade Popular (VP), do opositor venezuelano Leopoldo López.

Superlano explicou que o partido, cujos ícones se encontram em disputa judicial, escolheu Guaidó "por aclamação" em agosto do ano passado, mas os seus elementos preferiram esperar que a Comissão Nacional das Primárias (CNP) avançasse para a organização das eleições para anunciar quem apoiariam.

Questionado sobre a inabilitação política que impede o exercício de cargos eletivos a Guaidó, que é também alvo de várias investigações judiciais em curso, Superlano disse que as negociações entre o Governo de Nicolás Maduro e a oposição deveriam acordar o levantamento de tais restrições a diversos líderes políticos.

Embora não tenha querido dar como oficializada a candidatura, aguardando uma declaração de Guaidó -- que não esteve presente nesta conferência de imprensa -, o VP publicou nas redes sociais que a escolha do ex-presidente do parlamento como seu candidato "é oficial".

Em janeiro de 2019, como presidente do parlamento venezuelano, Guaidó autoproclamou-se Presidente interino da Venezuela e liderou um "Governo interino", que controlou bens no exterior e promoveu um cerco financeiro internacional ao executivo presidido por Nicolás Maduro.

O chamado "Governo interino" foi dissolvido em janeiro passado, por decisão da maioria dos partidos da oposição que tinham apoiado Guaidó em 2019.

