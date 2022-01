Em nota de imprensa, o grupo recorda que "já em outubro de 2021, as companhias aéreas do grupo SATA - SATA Air Açores e Azores Airlines - haviam alcançado um recorde histórico no número de passageiros transportados".

De acordo com a SATA, o "feito voltou a registar-se em dezembro 2021, visto que as companhias aéreas chegaram ao final do mês com mais de 97 mil passageiros transportados, um acréscimo de 3.471 passageiros, quando comparado com 2007, ano em que o mês de dezembro foi destacado como tendo sido, até à data, o melhor de sempre na história no que respeita ao número de passageiros transportados".

Em termos comparativos com o período homólogo de 2020, registou-se um acréscimo de 92,4%.

De acordo com a SATA, "o crescimento só não foi mais expressivo, uma vez que o final de ano acabou por ser afetado por algumas desistências e pedidos de alteração nas reservas de passageiros, confrontados com o comportamento da pandemia" de covid-19.

A Azores Airlines opera de e para fora do arquipélago, enquanto a SATA Air Açores efetua ligações interilhas.

