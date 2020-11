"Ao abrigo do MCA Solar Angola, nos próximos dois anos e meio vão ser construídas sete centrais solares fotovoltaicas e instalados um milhão de painéis solares, num total de 370 megawatts (MWp)", lê-se num comunicado enviado à Lusa.

A nota salienta que o investimento dará "energia suficiente para servir 2,4 milhões de pessoas, num território com carências no abastecimento e no acesso à rede pública, sobretudo em meios rurais".

O grupo MCA lidera um consórcio com empresas da Suécia, Holanda, Estados Unidos da América ou Coreia do Sul, tendo desenvolvido "todo o projeto MCA Solar Angola, desde a componente tecnológica à financeira, passando pela certificação, de acordo com padrões internacionais de impacto ambiental e social", segundo o comunicado.

A instalação dos novos equipamentos vai evitar a emissão de 935.953 toneladas de CO2 por ano, e a empresa afirma que o projeto "é o maior programa integrado, público, de intervenção em energias renováveis na África subsaariana".

De acordo com a empresa, o grupo MCA está presente em mais de 10 países com 17 setores de atividade, tendo mais de 2.000 colaboradores.

MBA // LFS

Lusa/Fim