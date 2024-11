De acordo com um comunicado difundido hoje, as perdas foram especialmente pronunciadas no terceiro trimestre devido à deterioração do negócio com os produtos destinados ao setor agrícola.

De acordo com o mesmo documento, entre julho e setembro, o grupo perdeu 4,183 milhões, passando a ser o segundo trimestre em valores negativos.

O fabricante registou um volume de negócios de 34,877 mil milhões entre janeiro e setembro de 2024, menos 2,5% do que em relação ao ano anterior, dos quais 9,968 mil milhões no terceiro trimestre: menos 3,6% em termos homólogos.

Por áreas de negócio, as vendas da Bayer caíram em todas as suas divisões, embora a queda tenha sido mais acentuada na Crop Science, onde o volume de negócios caiu 4,3% nos primeiros nove meses do ano, para 16,874 mil milhões.

o volume de negócios da divisão farmacêutica diminuiu 0,2%, para 13 473 milhões de euros, uma vez que os novos produtos da divisão registaram ganhos significativos, mas não conseguiram compensar o declínio do anticoagulante Xarelto, na sequência da expiração da patente.

A Bayer anunciou em março um plano estratégico para poupar dois mil milhões de euros por ano a partir de 2026, incluindo despedimentos.

