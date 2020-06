Grupo aeroportuário Swissport suprime 4.000 postos de trabalho no Reino Unido

O grupo de serviços aeroportuários suíço Swissport pretende reduzir mais de 4.000 postos de trabalho no Reino Unido, cerca de metade da mão-de-obra no país, devido ao impacto da pandemia no tráfego aéreo, foi hoje anunciado.