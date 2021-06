A greve da generalidade dos trabalhadores decorre entre as 05:00 e as 09:30.

De acordo com o acórdão do Tribunal Arbitral publicado no domingo, não estão previstos serviços mínimos durante o período da greve.

Já o setor administrativo e técnico fará greve entre as 09:30 e as 12:30, sem impacto na circulação do Metropolitano, disse à Lusa Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS).

O pré-aviso de greve foi entregue após uma reunião com o Conselho de Administração da empresa, realizada em 02 de junho, na qual não foi possível chegar a um entendimento sobre o estrito cumprimento e a prorrogação da vigência do Acordo de Empresa.

A valorização dos salários, as progressões nas carreiras e o preenchimento imediato do quadro operacional são outras exigências dos trabalhadores, que denunciam uma situação de bloqueio da contratação coletiva, acrescentou Anabela Carvalheira.

