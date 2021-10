A potencial oferta particular de subscrição de obrigações, a realizar nas próximas semanas, insere-se na prossecução da estratégia financeira da Greenvolt e no foco na diversificação de fontes de financiamento, segundo a informação que a empresa enviou hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Greenvolt -- Energias Renováveis, S.A. ("GreenVolt") informa que, na prossecução da sua estratégia financeira e foco na diversificação de fontes de financiamento, mandatou o Banco de Investimento Global, S.A. e o Haitong Bank, S.A., como coordenadores globais conjuntos de uma potencial oferta particular de subscrição de obrigações com valor global mínimo indicativo de Euro75.000.000 (as "Obrigações"), a realizar nas próximas semanas", refere o comunicado.

A mesma informação adianta que a emissão de obrigações "será feita de acordo com o Green Bond Framework" (publicado em www.greenvolt.pt) e "será suportada por uma Second-Party Opinion emitida por uma empresa independente, especializada em 'research', ratings e informação ESG", confirmando que o Green Bond Framework "se encontra alinhado com os Princípios de Obrigações Verdes ("Green Bond Principles") (versão 2021) publicados pela International Capital Market Association (ICMA)".

A Greenvolt, empresa subsidiária da Altri para o setor das energias renováveis, integra desde 20 de setembro o principal índice bolsista nacional, o PSI20.

