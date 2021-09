Em comunicado, a empresa de energias renováveis do grupo Altri adianta que a operação foi concretizada através da subsidiária polaca da Greenvolt, o V-Ridium Power Group, passando a deter 51% na KSME.

A empresa polaca detém um portfolio de 5,56 Gigawatts (GW), dos quais 1,4 GW têm já assegurada a ligação em alta tensão à PSE, a operadora de rede polaca.

Além do armazenamento e da ligação à rede, a Greenvolt prevê "vir a utilizar a capacidade da KSME para ligar à rede elétrica polaca projetos de grande escala, nomeadamente solares, eólicos e híbridos".

O valor da transação ascendeu a 14 milhões de zlotys, cerca de três milhões de euros, representando um custo de 2,1k (mil) euros/MW para ligação à rede já assegurada, adianta.

Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) da Greenvolt considera que "esta aquisição é um passo muito significativo para Greenvolt no mercado polaco, tornando-a num importante ator no mercado de armazenamento de energia".

"A diversificação de tecnologias é um dos principais objetivos da empresa, sendo um elemento importante no sentido de fornecer soluções robustas e contribuir para a estabilidade da rede elétrica polaca", afirma João Manso Neto.

A Greenvolt -- Energias Renováveis SA iniciou a atividade com a agregação de diversos ativos de produção de energia a partir de biomassa, de sobrantes florestais e agroflorestais em dezembro de 2005.

Atualmente opera em Portugal cinco centrais de produção de energia termoelétrica a partir de biomassa florestal, com cerca de 978 Megawatts (MW) de potência instalada e uma central de produção de energia elétrica através de biomassa residual urbana de no Reino Unido, com cerca de 42 MW.

PD // EA

Lusa/Fim