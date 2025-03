De acordo com os boletins das ofertas comerciais de eletricidade e de gás natural relativos ao primeiro trimestre deste ano, divulgados pelo regulador, "na comparação entre a oferta de eletricidade mais competitiva e a oferta do mercado regulado conclui-se que os consumidores com consumos anuais mais elevados são os que conseguem poupar mais, em termos absolutos, se optarem pelo mercado liberalizado".

Assim, um casal com quatro filhos, consumo anual de 10.900 quilowatts-hora (kWh), consumo em vazio de 40% e potência contratada de 13,8 quilovolt-ampere (kVA) (consumidor tipo 3) "pode poupar 224 euros por ano no contrato de eletricidade (poupança de 9%)", enquanto um casal sem filhos, com consumo anual de eletricidade de 1.900 kWh, consumo em vazio de 40% e potência contratada de 3,45 kVA (consumidor tipo 1) "pode poupar 48 euros por ano (poupança de 11%)".

Também nas oferta duais (eletricidade + gás natural), é o consumidor tipo 1 que apresenta uma maior poupança face ao mercado regulado, com um valor de 23 euros/ano (poupança de 1%).

Nestes casos, o consumidor tipo 1 poderá poupar até 16 euros/ano (poupança de 3%), sendo que a poupança é nula para um casal com dois filhos, com consumo anual de eletricidade de 5.000 kWh, consumo em vazio de 40% e potência contratada de 6,9 kVA (consumidor tipo 2).

O regulador salientou que "entre os comercializadores com ofertas de eletricidade e duais, nem todos apresentam ofertas comerciais mais competitivas do que a tarifa regulada", acrescentando que "dos 24 comercializadores com ofertas de eletricidade, entre 13 e 16 têm ofertas inferiores à tarifa regulada, consoante o consumidor tipo".

Já dos oito comercializadores com ofertas duais, três apresentam ofertas mais competitivas do que a tarifa regulada, no caso do consumidor tipo 1, e apenas um comercializador apresenta ofertas mais competitivas do que a tarifa regulada, para o consumidor tipo 3.

Segundo a ERSE, para o consumidor tipo 2, não existem comercializadores com preços mais competitivos do que a tarifa regulada.

O regulador concluiu ainda que, no que diz respeito às ofertas de gás natural, "as poupanças no mercado liberalizado são nulas, não existindo qualquer oferta comercial mais competitiva do que o mercado regulado, para os três consumidores tipo".

No caso da oferta dual, um casal com quatro filhos, aquecimento central e consumo anual até 640 metros cúbicos (m3) (consumidor tipo 3) que apresenta uma maior poupança, em termos absolutos, face ao mercado regulado, com um valor de 23 euros/ano (poupança de 1%).

Para um casal sem filhos, sem aquecimento central e um consumo anual até 138 m3 (consumidor tipo 1), a poupança atinge 16 euros/ano (poupança de 3%), sendo nula para o consumidor tipo 2, que corresponde a um casal com dois filhos, sem aquecimento central e com um consumo anual até 292 m3.

Segundo dados da ERSE, "entre os 10 comercializadores com ofertas de gás verifica-se que nenhum comercializador apresenta ofertas comerciais mais competitivas do que a tarifa regulada", sendo que "nas ofertas duais, dos oito comercializadores, três apresentam ofertas mais competitivas do que a tarifa regulada, no caso do consumidor tipo 1, e apenas um comercializador apresenta ofertas mais competitivas do que a tarifa regulada, para o consumidor tipo 3".

Já para o consumidor tipo 2 "não existem comercializadores com preços mais competitivos do que a tarifa regulada".

