As primeiras corridas estão marcadas para 11 e 12 de novembro, as restantes de 16 a 19 de novembro, mas o destaque vai para o regresso das taças do mundo FIA GT e Fórmula 3 pela primeira vez desde 2019.

O presidente do Instituto do Desporto e coordenador da organização da prova disse hoje numa conferência de imprensa que o Grande Prémio de Macau "proporciona uma oportunidade para a cidade e evento continuarem a ter influência no panorama automobilístico internacional, exercendo assim um impacto positivo na promoção do desenvolvimento do turismo".

As duas corridas da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) terão lugar de 16 a 19 de novembro, com o formato a incluir duas sessões de treinos livres de 40 minutos e duas sessões de qualificação para a Fórmula 3, bem como duas sessões de treinos de 30 minutos seguidas de uma única qualificação com a mesma duração para os carros GT.

O regresso das duas provas, consideradas as mais icónicas do circuito da Guia, foi resultado de um acordo de três anos entre a FIA, a Associação Geral de Automóveis de Macau-China (AAMC) e o Comité Organizador do Grande Prémio de Macau.

As corridas terão 10 e 15 voltas para a F3 e 12 e 16 para os carros GT. O vencedor do Grande Prémio de Macau será designado também como o vencedor da Taça do Mundo de F3.

Entre 2020 e 2022, as competições da FIA não integraram o calendário do Grande Prémio de Macau devido à pandemia da covid-19, que levou as autoridades da região chinesa a fecharem as fronteiras a estrangeiros.

Ainda assim, no ano passado o Grande Prémio atraiu 19 pilotos estrangeiros, sobretudo na prova de motos, que aceitaram submeter-se a uma quarentena de cinco dias para entrar no território.

Este ano, em honra do histórico 70.º aniversário, o evento vai decorrer em dois fins de semana consecutivos, com o segundo a incluir as Taças do Mundo FIA, acrescentou a federação.

Disputado no icónico traçado citadino de 6,2 quilómetros, o Grande Prémio é o maior evento desportivo de Macau, sendo considerada uma das provas automobilísticas mais perigosas do mundo, uma vez que, em alguns pontos, o circuito não vai além dos sete metros de largura.

As inscrições para ambas as competições abrem a 01 de julho, com as datas limite de 31 de agosto para a Taça do Mundo FIA GT e de 30 de setembro para a Taça do Mundo FIA F3.

São cinco as corridas programadas para 11 e 12 de novembro: Macau Asia Fórmula 4, Taça GT -- Corrida da Grande Baía, TCR Asia Challenge, Macau Roadsport Challenge e uma outra que se encontra ainda em processo de negociação.

De 16 a 19 de novembro vão realizar-se seis corridas: Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 da FIA, Taça GT Macau -- Taça do Mundo de GT da FIA, Corrida da Guia Macau -- TCR World Tour Final, Grande Prémio de Motos de Macau -- 55.ª Edição, Taça de Carros de Turismo de Macau e Desafio do 70.º Aniversário de Macau.

Cada uma das seis operadoras de casinos em Macau concedeu um patrocínio de 20 milhões de patacas (2,21 milhões de euros).

JMC (EJ/VQ) // PJA

Lusa/Fim