O ministro do Estado da Economia e Finanças, Gareth Guadalupe que entregou as propostas do Orçamento Geral de Estado (OGE) e Grandes Opções de Plano (GOP) de 2025 à presidente do parlamento, Celmira Sacramento, referiu que o valor representa uma redução de 24 milhões de euros em relação a proposta que estava a ser finalizada pelo anterior Governo, demitido em 06 de janeiro, sendo bastante superior aos 178 milhões de euros do orçamento do ano anterior.

"Desses 260 milhões de euros, 51% é financiado com as nossas receitas próprias. O restante com donativos e financiamento externo em forma de créditos concessionais", precisou Gareth Guadalupe.

O governante disse ainda que 49% das despesas são de funcionamento, "precisamente por causa do grande peso da massa salarial ao nível da administração pública", 39% são despesas de investimento e os restantes 12% serão para a amortização da dívida pública".

Em comunicado de Conselho de Ministros, de quinta-feira, o Governo tinha anunciado a previsão do crescimento do PIB em 3,3% e a redução da inflação para 8,9%, mas o ministro da Economia e Finanças disse hoje que o OGE prevê "um crescimento à volta dos 3%" e a inflação aproximadamente em 7%.

O ministro assegurou que o Governo prevê o reajuste salarial na função pública durante o primeiro semestre, por isso incluiu no orçamento a previsão dos custos com esse aumento da massa salarial.

Quanto às "áreas prioritárias" Gareth Guadalupe disse que "a bandeira" do Governo é a construção de um novo hospital, para o qual "já há um estudo geotécnico e de impacto ambiental".

Ainda na área da saúde, o ministro disse que passará a estar cativa uma verba para a aquisição de medicamentos, consumíveis e reagentes para se evitar roturas de 'stock'.

Disse ainda que o Governo vai priorizar a transição energética, optando pelas energias renováveis, para diminuir "um grande peso em termos de necessidades de coberturas cambiais" para a importação de combustíveis.

Outras infraestruturas, nomeadamente a reabilitação da marginal de São Tomé, a reabilitação da estrada para o norte e sul do país, pistas rurais, construção de escolas e a alimentação escolar, foram destacadas pelo ministro da Economia e Finanças para justificar o aumento do valor do OGE para 260 milhões de euros em relação aos 178 milhões de euros do OGE do ano anterior.

O OGE e as GOP foram apresentados na quinta-feira aos parceiros de concertação social, a Federação das Organizações Não Governamentais e aos partidos políticos com assento parlamentar.

