Inês Sousa Real avançou estes dados no final da reunião sobre o Orçamento do Estado para 2025, no parlamento, com o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, e o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte.

De acordo com a deputada, o cenário macroeconómico com que o executivo está a preparar o OE, apresentado aos partidos com uma antecipação de cerca de um mês face ao que é habitual, o excedente orçamental corresponde a um valor a rondar os 0,2% e os 0,3% do produto interno bruto (PIB).

Quanto ao crescimento económico, a deputada disse que o Governo apresentou perspetivas de crescimento entre os 2% e os 3% para 2024, números que considerou serem "tímidos".

À agência Lusa, fonte do partido detalhou que ainda foi transmitido ao PAN que o Governo prevê que 2024 encerre com a dívida pública em torno de 96% do PIB e que, em 2025, a dívida fique entre os 91% e os 92%.

O valor do saldo orçamental, detalhou, "não conta com a despesa inerente às aprovações no âmbito do parlamento, quer do IVA da eletricidade, quer também das portagens, por exemplo".

Para o PAN, não havendo perspetiva de défice orçamental, há "possibilidade de acomodar medidas" apresentadas pelo partido tendo em vista a proteção animal.

