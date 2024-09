"A conclusão que se pode retirar de um conjunto de declarações e de ações por parte do Governo é que o Governo não está interessado em negociar, nem em criar um bom ambiente negocial", afirmou, em declarações aos jornalistas.

Falando à margem de uma visita que realizou a Baião para conhecer o impacto dos incêndios naquele concelho do distrito do Porto, depois de se saber que se realizaram hoje reuniões do Governo com o Chega e a IL sobre o Orçamento do Estado, Pedro Nuno Santos afirmou:

"Nós soubemos isto porque se soube. Não houve nenhum anúncio. Tal como o Governo queria fazer uma reunião secreta connosco a semana passada, fez duas reuniões secretas hoje de manhã", referiu.

Anotou ainda que o PSD não tem qualquer problema que o Governo fale com quem bem entender, mas defendeu que "não pode continuar a fazer de conta que [o PS] é um parceiro preferencial".

Pedro Nuno Santos concluiu que "toda a ação do Governo parece indiciar a vontade de provocar umas eleições antecipadas".

