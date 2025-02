"Não podemos ser apenas uma fonte de extração e exportação de riquezas, mas garantir que essas riquezas se traduzam em oportunidades concretas para os moçambicanos em toda a cadeia de valor e em todas as regiões do país", referiu num comunicado de imprensa divulgado hoje, citando o ministro dos Recursos Minerais e Energia, Estêvão Pale, na Conferência Mining Indaba 2025, que decorreu na Cidade do Cabo, África do Sul.

O executivo apresentou na conferência as potencialidades de Moçambique no setor das minas, defendendo "investimentos responsáveis" com o objetivo de desenvolver o país.

"Incentivamos a exploração sustentável e inclusiva, a preservação do ambiente e que os operadores envolvam as comunidades locais promovendo o desenvolvimento", defendeu Estêvão Pale, citado no comunicado, durante a sessão de apresentação de oportunidades de investimentos em Moçambique com foco no processamento local de minerais.

O ministro fez referência a reformas no quadro legal sobre o setor mineiro, melhoria da infraestrutura geológica do país, com destaque para o sistema digital de informações minerais e a criação de um centro de documentação especializado para tornar o país um destino "atraente para investimentos responsáveis".

A Mining Indaba, realizada anualmente desde 1994, reúne operadores mundiais e interessados na área da mineração, buscando capitalizar as oportunidades de investimento no continente africano.

