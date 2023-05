Num aviso publicado hoje no diário Notícias, o Igepe convida empresas de auditoria a apresentarem propostas para analisarem os relatórios e demonstrações financeiras consolidadas do SEE.

O instituto pede ainda que sejam identificadas "eventuais fraquezas no processo de consolidação das contas do SEE" e que sejam produzidas "recomendações visando a sua melhoria".

As cerca de 24 empresas que serão sujeitas a auditoria atuam nas telecomunicações, agricultura, petróleo e gás, saúde, serviços e transportes, avança o Igepe.

No último ano, o Governo moçambicano e o Fundo Monetário Internacional (FMI) acordaram o reforço da fiscalização e gestão das empresas do setor empresarial e melhoria do controlo da dívida, no âmbito do programa de assistência financeira de 470 milhões de dólares (437,7 milhões de euros) até 2025.

