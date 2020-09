Os valores do PIB e da inflação assumidos pelo Governo moçambicano para o próximo ano constam das propostas do Plano Económico e Social (PES) e do Orçamento do Estado (OE) que o executivo vai submeter à Assembleia da República para aprovação.

O porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Suaze, que anunciou os números no final da sessão do órgão, avançou que o PES prevê que o volume de exportações de bens ultrapasse 3,7 mil milhões de dólares (3,1 mil milhões de euros) em 2021.