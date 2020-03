Governo moçambicano prevê atribuir mais de 3,3 milhões de títulos de terra

O Governo moçambicano prevê atribuir mais de 3,3 milhões de títulos de terra nos próximos cinco anos, mais do que o dobro entregue entre o período 2015-2019, refere a proposta do Programa Quinquenal do Governo (PQG), consultada pela Lusa.

