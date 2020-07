"O e-visa será uma medida de grande impacto na economia, pois o turismo possui uma grande capacidade de geração de divisas tendo em conta a sua característica de prestação de serviço e promoção da captação de receitas provenientes do fluxo turístico", disse a ministra da Cultura e Turismo, Edelvina Materrula, que falava hoje na assinatura do memorando de entendimento entre os ministérios da Cultura, do Interior e da Terra e Ambiente.

A cooperação interministerial vai realizar um estudo de viabilidade técnica para aferir o sistema de e-visa mais adequado e sustentável e posteriormente desenhar, instalar e testá-lo conforme as opções viáveis indicadas pelo estudo.