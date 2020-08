Fonte daquele ministério, citada pelo Notícias, o principal diário moçambicano, disse que o facto de o setor de turismo ter sido atingido pelo impacto do novo coronavírus tornou inviável a realização da feira, que estava marcada para outubro.

Além de ter provocado o encerramento de empresas e instâncias turísticas, o impacto da pandemia de covid-19 impôs restrições nas viagens de turistas.

"O cancelamento do evento permitirá aos operadores do setor maior foco na recuperação do seu negócio", disse a fonte.

O Ministério da Cultura e Turismo avançou que a Feira Internacional do Turismo de Maputo passará a realizar-se logo a seguir à feira do Indaba, da África do Sul, a maior do continente africano.

A Indaba acontece anualmente em maio, na cidade sul-africana de Durban.

Moçambique regista 3.508 casos de covid-19 e 21 óbitos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 813 mil mortos e infetou mais de 23,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

PMA // JH

Lusa/Fim