Governo moçambicano aprova quantitativos definitivos da Tabela Salarial Única

O Governo moçambicano aprovou hoje os quantitativos definitivos de remunerações dos funcionários do aparelho do Estado no âmbito da Tabela Salarial Única (TSU), estabelecendo o valor de 8.758 meticais (127 euros) como o salário mínimo na função pública.