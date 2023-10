"Será lançado no próximo dia 20 de outubro um procedimento concursal centralizado que visa a contratação futura de 1.000 novos técnicos superiores para suprir as necessidades dos serviços da Administração Pública", lê-se no comunicado enviado às redações.

Segundo a mesma nota, o recrutamento centralizado terá periodicidade anual, "de acordo com as necessidades sinalizadas pelos serviços, procurando atrair recursos humanos qualificados e revitalizar o corpo técnico da Administração Pública".

Os perfis profissionais procurados abrangem as áreas jurídica, económica, financeira, de gestão patrimonial e de planeamento, controlo e avaliação de políticas públicas.

A candidatura deve ser feita exclusivamente 'online', no portal do Emprego Público (www.empregopublico.gov.pt).

"As reservas de recrutamento podem ser utilizadas para a contratação de trabalhadores na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado ou a termo resolutivo, desde que os candidatos manifestem disponibilidade para ocupar esses postos de trabalho", explicou o Governo.

