Governo guineense vai importar 60 mil toneladas do arroz para atenuar subida dos preços

O Governo da Guiné-Bissau vai importar 60 mil toneladas do arroz "nos próximos dias" para atenuar a subida galopante do preço daquele que é o principal produto alimentar no país, disse hoje à Lusa o diretor-geral do Comércio.