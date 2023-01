Numa cerimónia num hotel de Bissau, Soares Sambu saudou o trabalho desenvolvido pela comissão interministerial criada pelo Governo para acompanhar o período de impedimento de todas as atividades de pesca na Zona Económica Exclusiva e nas águas territoriais da Guiné-Bissau durante o mês de janeiro.

"O período de repouso biológico constitui uma alavanca para reposição do nosso 'stock' degradado", afirmou Sambu, que sublinhou ainda que a medida vai permitir a regeneração de espécies e da biodiversidade marinha, bem como ter impacto no aumento da biomassa e das receitas para o Tesouro Público do país.

O ministro das Pescas, Orlando Viegas, cuja ação "no sucesso do período de repouso biológico" também foi destacada pelo vice-primeiro-ministro, frisou os ganhos que o país irá conhecer com a medida, hoje levantada, e aproveitou para anunciar que algumas embarcações estrangeiras desrespeitaram a ordem de proibição de pesca nas águas da Guiné-Bissau.

Sem dar mais pormenores, o ministro guineense afirmou que durante o período de impedimento de toda a atividade de pesca nas águas do país foi aprisionado um navio de pavilhão senegalês, mas que "foi lamentavelmente resgatado pela marinha nacional daquele país".

Orlando Viegas assinalou ainda que foram aprisionadas seis pirogas também na atividade de pesca artesanal, sem identificar a sua nacionalidade.

O secretário-geral do ministério das Pescas guineense, Maurício Sanca prometeu entregar ao ministro Orlando Viegas um relatório pormenorizado sobre os resultados do período de repouso biológico nas pescas, mas recomendou que o Governo reforce o diálogo com os países vizinhos durante o período de repouso biológico na atividade de pesca na Guiné-Bissau.

Também recomendou ao Governo a aquisição de meios modernos de fiscalização marítima bem como a inscrição destas operações no Orçamento Geral do Estado, instituído em 2021 e para ser observado durante todo o mês de janeiro.

