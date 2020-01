Governo garante que pensionistas recebem aumentos de 0,7% e 0,24% este mês Os pensionistas da Segurança Social recebem hoje as pensões já com os aumentos de 0,7% e 0,24%, apesar de o diploma que estabelece as atualizações ainda não ter sido publicado, garantiu hoje à Lusa o Ministério do Trabalho. economia Lusa economia/governo-garante-que-pensionistas-recebem_5e15eb167d80d11be4b86e85





"Os pagamentos das pensões de janeiro já serão feitos com a atualização de 0,7% e de 0,24%", disse fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Segundo a mesma fonte, "as pensões da Segurança Social são pagas hoje por transferência bancária, sendo que o pagamento através de vales do correio está em curso desde 04 de janeiro".

No caso da Caixa Geral de Aposentações (CGA), o pagamento será feito em 17 de janeiro.

Estes aumentos, que decorrem da lei e que têm em conta a inflação e o crescimento económico, são de 0,7% para as pensões até 877,6 euros brutos (valor correspondente a dois Indexantes de Apoios Sociais), abrangendo cerca de dois milhões de pensionistas, segundo o Governo.

Para reformas entre 877,6 euros e os 2.632,8 euros brutos a subida é de 0,24% e acima deste montante não há aumentos.

Nos últimos três anos, o anterior governo atribuiu um aumento extraordinário até 10 euros por pensionista com rendimentos mais baixos, uma medida negociada com o Bloco de Esquerda e PCP.

Em 2017 e 2018, este aumento extraordinário foi aplicado a partir de agosto e em 2019 a partir de janeiro.

O Bloco de Esquerda e o PCP querem que este ano haja novo aumento extraordinário das pensões e o tema tem estado nas negociações do Orçamento do Estado para 2020, que será votado na generalidade na sexta-feira.

