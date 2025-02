O ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, respondia em plenário ao deputado do Livre Jorge Pinto, que o questionou sobre a notícia do jornal online Observador segundo a qual o Governo alegadamente entende que por trás das polémicas que têm atingido o executivo estará uma agenda cruzada entre interesses imobiliários e os media.

O Observador escreve, baseado em fontes anónimas, que no Governo se acredita que a intenção de retirar sete milhões de euros anuais em publicidade do canal público levou a uma atitude editorial mais hostil por parte da RTP perante o executivo.

Num debate agendado pelo PCP sobre política geral "centrada na degradação da situação social do país", o ministro Pedro Duarte disse que o executivo pretende fortalecer o serviço público de media e que "a liberdade editorial é absolutamente sagrada e isso não está em causa".

Pedro Duarte garantiu que a notícia avançada pelo Observador "não saiu do Governo", sublinhando que em causa estavam fontes anónimas e pedindo ao deputado Jorge Pinto que informe o Governo se souber "mais alguma coisa".

No seu pedido de esclarecimento, Jorge Pinto criticou o que chamou de atitude confrontacional do ministro Pedro Duarte com a RTP, sublinhando que o governante terá deixado subentendido que "poderia haver uma partidarização dos trabalhadores da RTP".

Jorge Pinto lembrou ainda a intenção do Governo de acabar com a publicidade na televisão pública, exigiu saber quem fez as declarações que serviram de base à notícia do Observador e se o ministro concordava com o que foi noticiado, acrescentando que a "investigação e o escrutínio são e têm de ser parte essencial do trabalho da RTP.

Noutra intervenção, Pedro Duarte disse, em resposta ao secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, que o Governo está preocupado com os rendimentos em Portugal, e que o executivo vai apostar na valorização dos salários e pensões.

Depois de a deputada do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, ter criticado o estado do Serviço Nacional de Saúde, o ministro dos Assuntos Parlamentares respondeu garantindo que o executivo, em 10 meses, já reduziu o número de portugueses sem médico da família e os tempos de espera das urgência e aumentou o número de profissionais do SNS.

TYRS // SF

Lusa / Fim