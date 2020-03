Governo estende suspensão de voos de e para Itália por mais 14 dias O Governo anunciou hoje a continuação da suspensão de voos de e para Itália por mais 14 dias, face à intensidade da pandemia de covid-19 que ainda se verifica naquele território. economia Lusa economia/governo-estende-suspensao-de-voos-de-e-para_5e79e52a9d64b9194ad70571





"Face à intensidade da pandemia covid-19 que ainda se verifica em Itália, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, em articulação com o Ministério da Saúde e da Administração Interna, decidiu prorrogar por mais 14 dias o despacho de 10 de março que suspendeu os voos de todas as companhias aéreas, comerciais ou privados, com destino ou partida dos aeroportos ou aeródromos portugueses para todas as regiões de Itália", divulgou o Governo, em comunicado.

O novo despacho que estende a suspensão das ligações aéreas com Itália entra em vigor às 00:00 de quarta-feira e vigora até 07 de abril, não se aplicando, porém, a "aeronaves do Estado, voos para transporte exclusivo de carga e correio, bem como a voos de caráter humanitário ou de emergência médica e a escalas técnicas para fins não comerciais".

O despacho, assinado pelo secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto Souto de Miranda, já foi publicado em Diário em República e notificado à Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) e à Comissão Europeia, devendo ser informados todos os Estados-membros.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 345 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 6.077 mortos em 63.927 casos. Segundo as autoridades italianas, 7.024 dos infetados já estão curados.

Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito na segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde.

Dos infetados, 201 estão internados, 47 dos quais em unidades de cuidados intensivos.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

