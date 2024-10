Pedro Duarte falava na conferência "O Futuro dos Media", organizado pela Impresa, Media Capital, Medialivre, Público e Renascença, que está a decorrer no Pestana Palace, em Lisboa.

"Nós queremos clarificar a estrutura acionista [da Lusa], aliás, já está em grande parte conseguido", afirmou o governante, recordando que desde final de julho o Estado passou a deter 95,86% do capital da agência noticiosa portuguesa.

"A ideia é tentarmos chegar aos 100% se assim for possível, estamos em negociações para esse efeito", acrescentou.

No dia 31 de julho, o Estado comprou os 45,71% da participação da Global Media e da Páginas Civilizadas na Lusa por 2,49 milhões de euros, passando a deter 95,86%.

Com esta decisão, o Estado tornou-se detentor de 95,86% do capital da agência noticiosa portuguesa, que tem as participações minoritárias da NP - Notícias de Portugal (2,72%), Público (1,38%), RTP (0,03%) e a Empresa do Diário do Minho, Lda, cada um 0,01%.

