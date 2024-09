Estes dados, que estão a ser transmitidos aos partidos pelo Governo nas reuniões sobre o Orçamento do Estado para 2025 (OE205) que estão hoje a decorrer e aos quais a Lusa teve acesso, colocam a inflação num valor ligeiramente acima dos 2%.

Os 2% de crescimento da economia em 2024 são ligeiramente inferiores ao projetado anteriormente (o Programa de Estabilidade apontava para 1,5% e 1,9%), mas estão em linha com o que já tinha sido dito publicamente pelo ministro das Finanças, Miranda Sarmento.

Do lado da receita, o cenário macroeconómico do Governo liderado por Luís Montenegro estima que esta cresça entre 4% a 4,5% em 2024 e 2025.

Já a despesa corrente primária (que exclui a parcela relativa aos encargos com a dívida pública), deverá crescer a um ritmo mais acelerado este ano do que em 2025. Assim, a projeção do executivo aponta para uma expansão da despesa de 8% em 2024, enquanto em 2025 projeta um crescimento de entre 4% a 5%.

Os mesmos dados estimam que a despesa com os juros com a dívida pública tenha este ano um acréscimo de 500 milhões de euros (face ao valor de 2023), subindo 300 milhões de euros em 2025 (face a 2024).

A projeção do saldo orçamental inscrita neste cenário macroeconómico que está a ser apresentado aos partidos aponta um excedente de 0,3% do PIB este ano e ligeiramente inferior (0,2%) no próximo -- ano que terá já o impacto das medidas fiscais e de descida das portagens aprovadas pela oposição.

O Governo tem de entregar até ao dia 10 de outubro no parlamento a proposta do OE2025.

