"Sobre o projeto da Total em Afungi, podemos garantir que o Governo está a trabalhar para a restauração da segurança nas zonas afetadas pelos ataques terroristas em Cabo Delgado", declarou Max Tonela.

Tonela falava hoje no segundo dia da sessão de perguntas ao Governo na Assembleia da República (AR).

Aquele governante enfatizou que as obras de construção de infraestruturas de produção de gás natural da Total foram "suspensas", porque a prioridade era garantir a segurança de pessoas e bens contra os ataques desencadeados por grupos armados no dia 24 de março à vila de Palma.

Grupos armados aterrorizam Cabo Delgado desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico, numa onda de violência que já provocou mais de 2.500 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e 714.000 deslocados, de acordo com o Governo moçambicano.

O mais recente ataque foi feito em 24 de março contra a vila de Palma, provocando dezenas de mortos e feridos, num balanço ainda em curso.

As autoridades moçambicanas recuperaram o controlo da vila, mas o ataque levou a petrolífera Total a abandonar por tempo indeterminado o recinto do projeto de gás com início de produção previsto para 2024 e no qual estão ancoradas muitas das expetativas de crescimento económico de Moçambique na próxima década.

