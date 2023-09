"No distrito de Viseu temos 40 milhões [de euros] de investimento em 67 projetos para diversas áreas da ação social, ou seja, 40 ME em investimento social em todas as respostas. É o maior investimento de sempre", afirmou Ana Mendes Godinho.

O investimento, acrescentou a ministra, será concretizado "através de dois mecanismos de apoio, o PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] e o PARES" (Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais.

Entre os "maiores investimentos" a realizar no distrito, informou à agência Lusa fonte do Ministério, está um em Viseu, no âmbito do PARES 3.0, "superior a 2,5 ME para 30 lugares num Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão [CACI] e 72 em lar residencial".

Do PRR, destacou a fonte, está "um projeto em Tondela, superior a 1,7 ME que abrange 33 lugares em creche, 33 em Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), 10 em Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e 20 em Centro de Dia (CD)".

A governante falava aos jornalistas à saída de uma reunião com os 14 autarcas dos municípios que compõe a Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões e "os dirigentes máximos de diversos organismos" como o Instituto de Emprego e Formação Profissional, o Instituto de Segurança Social e a Inspeção de Trabalho.

Ana Mendes Godinho defendeu a "importância das visitas aos projetos e destes encontros" que vai fazer pelo país, em Viseu foi o primeiro, com todas as CIM, de forma a "auscultar os autarcas sobre os problemas existentes e partilhar medidas".

Entre os problemas mais ouvidos, partilhou a ministra, está a "falta de recursos humanos" e, "a prioridade que assumem do ponto de vista social com os equipamentos para dar respostas" e a identificação do investimento social como uma área crítica e prioritária dos autarcas".

A ministra quis ainda ouvir "um balanço da descentralização da ação social" que afirmou ter sido "muito positivo, com autarcas e Segurança Social a dizerem que há uma grande capacidade de articulação" entre a instituição e as autarquias.

Ana Mendes Godinho disse que a reunião também serviu para "partilhar medidas existentes de apoio" e que "alguns autarcas não conhecem, como aconteceu" na reunião em Viseu.

Neste sentido, destacou as medidas de "apoio à contratação de jovens que podem servir de instrumento para atrair talento ou investimento para os seus territórios" ou ainda "avisos do PRR a que as câmaras se podem candidatar".

Neste caso, destacou os avisos "para as acessibilidades nos edifícios públicos e que as câmaras se podem candidatar" e "em relação à bolsa nacional de alojamento temporário", por exemplo.

IYN // RBF

Lusa/Fim