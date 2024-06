A mudança de administração da agência responsável por captar investimento prende-se com o objetivo de dar um "novo impulso e visão à AICEP, de acordo com o programa do Governo, segundo as mesmas fontes.

Toda a equipa da administração vai ser renovada e os novos nomes poderão ainda ser conhecidos durante o dia de hoje.

Filipe Santos Costa iniciou funções de presidente da AICEP em 05 de junho de 2023, para um mandato de três anos.

