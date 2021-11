"Os apoios poderão passar por diminuir os custos relacionados com as taxas pagas à Docapesca", afirmou Ricardo Serrão Santos à agência Lusa, à margem da abertura da Expo Fish Portugal, a primeira feira internacional virtual ligada à produção e transformação do pescado, em Peniche, no distrito de Leiria.

A tutela está a estudar "várias hipóteses" de compensar o setor das pescas pelo aumento dos custos de produção causado sobretudo pela subida do preço dos combustíveis.

"Não serão subsídios para o combustível, mas formas de apoiar este setor mais fragilizado", explicou, apontando antes para "apoios sociais" e afastando também a possibilidade de regular preços, ao recordar que o pescado já é vendido em lota através de leilões.

Para o governante, é fundamental renovar a frota e trazer soluções de transição energética para o setor.

O Governo está a estudar apoios ao setor das pescas, devido ao aumento do preço dos combustíveis, tendo reunido com representantes do setor.

A Expo Fish Portugal conta com cerca de 80 expositores e 25 empresas importadoras inscritas oriundas de 21 mercados internacionais que vão desde Espanha, Austrália, Letónia e Canadá ao Japão, Singapura e Tailândia.

